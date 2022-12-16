ضباب وارتفاع بدرجات الحرارة.. إيضاح مفصّل بطقس العراق للايام المقبلة

2022/12/16 | 11:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً بدرجات الحرارة وتشكل حالة من الضباب صباحاً.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت ، في المنطقتين الوسطى والشمالية، سيكون صحواً كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر خاصة في اقسامها الغربية ويزول تدريجياً ، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً، ما درجات الحرارة سترتفع قليلاً في عموم البلاد".

وأضافت أن "طقس يوم الاحد سيكون صحواً في عموم البلاد، ولا تغير في درجات الحرارة في جميع اقسام البلاد".

وأشارت الى أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم في الاقسام الغربية في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً ،ولا تغير في درجات الحرارة في عموم البلاد".

وأوضحت أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً يتحول الى غائما جزئيا ابتداءً من اقسامها الغربية في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً ، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

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