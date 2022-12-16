القبض على تاجر مخدرات بحوزته أكثر من 4 كغم من الكريستال (فيديو)

2022/12/16 | 11:33 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الجمعة، القبض على تاجر مخدرات بحوزته أكثر من 4 كغم من الكريستال.

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