2022/12/16 | 11:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار الذهب قليلا ، اليوم الجمعة، مع هبوط الدولار لكن المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا في سبيله الآن لتسجيل خسارة أسبوعية مع توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع اسعار المعدن الاصفر مع هبوط الدولار المركز الخبري الوطني.

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