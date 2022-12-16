"ما بين الأمس واليوم".. لقطة ضحك السيسي وبايدن يشعل عاصفة تفاعل بين مغردين

2022/12/16 | 11:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي، جو بايدن ولقطة ضحكهما معا الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

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