2022/12/16 | 12:03 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماكرون لن يستقبل نجوم المنتخب الفرنسي بقصر الإليزيه الاثنين في حال فوزهم بمونديال قطر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/16 | 12:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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