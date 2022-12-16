السوداني مهنئا الايزيديين: نسعى لانهاء معاناتهم واعادتهم الى مناطقهم

2022/12/16 | 12:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بارك رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، للإيزيديين حلول عيد الصوم، فيما وعدهم بانهاء معاناتهم واعادتهم الى مدنهم التي هجروا منها.

وقال السوداني في تغريدة عبر تويتر تابعتها (بغداد اليوم) "نبارك لإخوتنا الإيزيديين عيدهم، عيد الصوم، مجددين لهم الوعد أن نسعى لإنهاء معاناتهم، وأن يعودوا معززين مكرمين إلى مناطقهم وديارهم ليسهموا في إعادة إعمارها ورسم مستقبلها، في ظل عراقنا الواحد الموحد".

و تعرض الإيزيديون لهجمات متكررة من تنظيم داعش تمثلت بتفجيراتٍ وعمليات قتل ابان سقوط الموصل وسيطرة تنظيم داعش على مناطق شاسعةٍ وسقوط مدينة سنجار الايزيدية بيد الارهابيين ادت إلى قتل المئات وسبي أعداد كبيرة من النساء والأطفال وكذلك هجرة الآلاف منهم من مدنهم وقراهم فراراً من بطش تنظيم داعش.

ويحتفل الإيزيديون بعيد الصوم وهو صيام 3 أيام “الثلاثاء و الأربعاء والخميس” في الأسبوع الأول من شهر كانون الأول، وفق التقويم الشرقي” الكرمانجي” بعيد إيزي” أي عيد الخالق أو ما يُعرف ”بعيد الصوم الكبير”، ويفرق بين التقويم الميلادي و الشرقي 13 يومًا.

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