2022/12/16 | 12:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني طور العلماء جهاز ذكاء اصطناعى يمكنه كتابة القصص والشعر، الذى قد يساعد في استبدال بعض الوظائف البشرية بالآلة، والذى يسمى ChatGPT، ويتمثل في برنامج كمبيوتر قوي مصمم لتحفيز المحادثة مع البشر، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تطوير جهاز فائق الذكاء يمكنه كتابة القصص والشعر المركز الخبري الوطني.

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