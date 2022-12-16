2022/12/16 | 12:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت الخارجية الروسية عن تفاؤلها بفكرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقد لقاء بين قادة تركيا وسوريا وروسيا.وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، ردا على سؤال من وكالة “نوفوستي” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية الروسية: متفائلون بفكرة اردوغان المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الروسية: متفائلون بفكرة اردوغان) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الروسية: متفائلون بفكرة اردوغان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).