شاهد بالفيديو.. قصف مدوي قرب العراق يطال فصائل ايران

2022/12/16 | 12:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: a2AsKnj-d98

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