2022/12/16 | 12:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر لصحيفة “القبس” الكويتية

بأن وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي

العبدالله الصباح رفع استقالته إلى

رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف

الأحمد الصباح.

وذكرت المصادر أنه تم تأجيل البت

بالاستقالة ليو

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