هدوء نسبي جنوبي الأردن بعد ليلة دموية.. والإضراب يتواصل

2022/12/16 | 12:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد محافظة معان جنوب الأردن، صباح الجمعة، هدوءا نسبيا بعد اندلاع مواجهات مساء الخميس بين المحتجين ورجال الأمن، عقب محاولات إغلاق شوارع بالإطارات المشتعلة، وفقا لمراسل "الحرة".

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