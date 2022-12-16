محطات في حياة الأديب العراقي محسن الرملي.. الحياة والبرزخ والجنة

2022/12/16 | 12:52 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محسن الرملي كاتب وشاعر وأكاديمي ومترجم عراقي، يكتب باللغتين العربية والإسبانية، عمل في الصحافة كاتبًا ومحررًا ثقافيا منذ 1985 وله عشرات المواد المنشورة في الصحافة العربية والإسبانية واللاتينية.

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