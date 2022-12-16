ضبط مواد كيمياوية وجرارات زراعية مخالفة لشروط الاستيراد في منفذ أم قصر

2022/12/16 | 13:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ضبطت مفارز هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، اربع حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وذكر بيان للهيئة تلقته (بغداد اليوم) ان "المفارز ضبطت ثلاث حاويات تحتوي(جرارات زراعية) وحاوية تحتوي (مواد كيمياوية) جميع المواد متجاوزة للمدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون مراجعة أصحاب العلاقة".

واضاف انه "تم تشكيل لجنة بالتعاون مع الدوائر العاملة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالتها إلى مركز شرطة كمرك ام قصر".

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