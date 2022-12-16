وزير الزراعة يريد حماية المنتج الوطني بإيقاف استيراد هذا المحصول

2022/12/16 | 13:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قدم وزير الزراعة عباس جبر العلياوي، اليوم الجمعة، طلبا إلى المجلس الوزاري للاقتصاد من أجل إيقاف استيراد محصول الطماطم لوفرته محليا.

وقال العلياوي لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك وفرة للطماطم في النجف وكربلاء وعليه نريد حماية المنتج العراقي من خلال غلق الحدود امام الطماطم".



مؤكدا ان "الأمر مرهون بموافقة المجلس الوزاري للاقتصاد في اجتماع الاثنين المقبل".

وأضاف ان "اللجان تتابع الاسعار فهناك نزول في اسعار الطماطم بالاسواق وعليه نحن لا نريد ان نضر الفلاح من خلال عدم ربحه وبالتالي سنخسر الزراعة في العراق".

وأكد العلياوي أن "الوزارة تسعى لحماية الفلاح من خلال دعم الوزارة اولا وإيقاف التدفق الخارجي من جهة اخرى"..

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