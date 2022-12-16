بحوزتهم الكريستال.. القبض على ثلاثة متهمين بتجارة المخدرات في البصرة

2022/12/16 | 13:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة في محافظة البصرة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعملية نوعية أمنية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في البصرة وبتوجيه من مدير عام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اللواء احمد صالح الزركاني وبأشراف مباشر من مدير مديرية مكافحة مخدرات البصرة العميد ماجد كريم ماهود الشحماني تم القاء القبض على 3 متهمين بتجارة المخدرات في المحافظة وتم ضبط بحوزتهم على من مادة الكريستال المخدرة".

وأضافت أنه "تم إحالة المتهمين إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية 28 مخدرات لينالوا جزاءهم العادل".

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