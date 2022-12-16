2022/12/16 | 13:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة المنافذ الحدودية ، اليوم الجمعة ،ضبط (4) حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.وقالت الهيئة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان “منفذ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ تضبط 4 حاويات مخالفة في ميناء ام قصر المركز الخبري الوطني.

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