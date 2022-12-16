2022/12/16 | 13:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، أمس الخميس، قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، صباح اليوم الجمعة، بأنه صوّت لصالح القرار 168 دولة، مقابل 6 دول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ‘بأغلبية ساحقة’..



الأمم المتحدة تقر حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره المركز الخبري الوطني.

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