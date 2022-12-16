2022/12/16 | 13:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على ٧٥ متهما بقضايا مختلفة بينهم ارهابي في مناطق متفرقة من المحافظة.وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “الدوريات المفارز التابعة لها في بعقوبة والخالص والمقدادية وقرة تبة وجلولاء والمنصورية وابي صيدا وخانقين وهبهب والعظيم والسلام وقسم مكافحة الاجرام وفوج طوارئ […]

ظهرت المقالة بينهم ارهابي..



القبض على ٧٥ متهما بقضايا مختلفة في ديالى أولاً على ايرث نيوز.

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