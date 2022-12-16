2022/12/16 | 13:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خدمات الطوارئ أن حوض أسماك في برلين كان يأوي نحو 1500 سمكة غريبة الشكل تحطم، الجمعة، لينسكب مليون لتر من المياه ويتناثر الحطام على طريق ضخم في منطقة ميته المزدحمة، حسب رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مليون لتر من المياه انسكبت.. تحطم أضخم حوض أسماك أسطواني بالعالم) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مليون لتر من المياه انسكبت.. تحطم أضخم حوض أسماك أسطواني بالعالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).