2022/12/16 | 13:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: حذّر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الجمعة، من أن تهديد الإرهاب...

ظهرت المقالة مجلس الأمن: تدفق الأسلحة والطائرات المسيرة لداعش والقاعدة مستمر أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الأمن: تدفق الأسلحة والطائرات المسيرة لداعش والقاعدة مستمر) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الأمن: تدفق الأسلحة والطائرات المسيرة لداعش والقاعدة مستمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).