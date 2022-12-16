الشرطة المجتمعية توقف 18 حالة ابتزاز وعنف أسري وهروب

2022/12/16 | 13:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن قسم الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، إيقاف 13 حالة ابتزاز الكتروني وعنف أسري، وإعادة فتيات هاربات إلى ذويهن.

وذكر القسم، في بيان، أن “مفارزه تمكنت بعمليات نوعية متفرقة خلال الـ72 ساعة الماضية من إيقاف (5) حالات ابتزاز الكتروني، و(8) حالات عنف أسري، وإعادة (5) فتيات هاربات بفعل التعنيف أو الضغوط النفسية إلى ذويهن”.

وأضاف البيان، أن “العمليات جاءت على خلفية ورود مناشدات من قبل الضحايا و أصدقاء الشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن المجاني (497) تدعوها للتدخل وإيجاد الحلول لهن”.

وتابع: “وتمكنت المفارز من معالجة جرائم الابتزاز التي كانت ضحاياها فتاتين من بغداد، وفتاة في كل من الانبار والنجف وكركوك، عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المبتزين، وتأمين حسابات الضحايا وحذف محتويات الابتزاز”.

وأكمل: “الى ذلك اتخذت الشرطة المجتمعية الإجراءات اللازمة بحق المعنفين بعد تقديمها الدعم النفسي والمعنوي للضحايا الـ(5) وقامت بإعادة الفتيات الى ذويهن، وحثهم على رعايتهن والاهتمام بهن، حيث ستقوم الشرطة المجتمعية بزيارات دورية الى محال سكن ضحايا التعنيف والهروب للوقوف على اوضاعهن وتقديم الدعم لهن”.

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