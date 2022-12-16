التلوث البيئي في بغداد ارتفع 11 ضعفا والخبراء يدقون ناقوس الخطر

2022/12/16 | 13:46 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعاني العراق منذ سنوات من ارتفاع معدلات التلوث البيئي، وتعد العاصمة بغداد من أكثر محافظات البلاد تلوثا بعد أن قارب عدد سكانها 9 ملايين نسمة، وهو ما يعزوه مراقبون لغياب التخطيط والعشوائيات.

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