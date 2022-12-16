2022/12/16 | 13:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع المدني: العثور على بقايا عظمية في موقع الوزيرية ببغداد المركز الخبري الوطني.

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