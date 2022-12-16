2022/12/16 | 13:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، العثور على بقايا عظمية في مبنى الوزيرية المنهار ببغداد.

وقال إعلام المديرية، إن "فرق انقاذ الدفاع المدني عثرت على بقايا عظمية يرجح أنها تعود لثلاث جثث من مفقودي عمال بنايه موقع الوزيرية للعطور ببغداد".



وفق البيان الذي تلقته (بغداد اليوم).

وأضاف أنه "تم رفع بقايا الجثث وتسليمها أصوليا إلى دائرة الطب العدلي للكشف ومعرفة عائدية تلك العظام من خلال فحص (DAN)".

وأكد البيان أن "فرق الدفاع المدني التخصصية ما زالت تعمل لفحص الإنقاذ في الموقع".

وامس الخميس، أعلنت مديرية الدفاع المدني، مواصلة أعمال البحث عن المفقودين بحريق الوزيرية وسط العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الدفاع المدني يواصل أعمال البحث الدقيق عن مفقودي حادث حريق الوزيرية في بغداد بإشراف مدير الدفاع المدني في بغداد الرصافة العميد قصي يونس مزيد واشتراك فريق البحث والإنقاذ التابع إلى المقر العام واسناد من ارتال الطوارئ في بغداد الرصافة والكرخ".

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية الدفاع المدني، إصابة عدد من منتسبيها بأنفجار قناني عطور في موقع حريق الوزيرية الجديد وسط العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية، أنه "لاقت فرق إنقاذ الدفاع المدني صعوبات كبيرة أثناء إعادة عمليات البحث والتفتيش الدقيق عن مفقودي حادث حريق الوزيرية للعطور ببغداد بسبب تكرار حوادث انفجار قناني العطور التي تحمل غازاً سريع الاشتعال والخطر على عمل فرق إنقاذ الدفاع المدني".واضافت أنه "تتوالى سلسلة انفجارات العطور في الموقع مما أدى إلى احتراق عجلة انشائية نوع حفار مع تسجيل إصابة منتسبين من فريق البحث والإنقاذ التابع إلى مديرية الدفاع المدني وتم نقلهم إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج ألازم فيها".

واشارت الى أنه "ما زالت فرق إنقاذ الدفاع المدني تجاهد من أجل العثور على رفات المفقودين من العمال بعد استئناف العمل مجددا استجابة لمناشدات ذوي الضحايا بإعادة أعمال البحث في الموقع ولم تصل فرق إنقاذ الدفاع المدني الى رفاتهم حتى هذا الوقت"، وفقا للبيان الذي تلقته (بغداد اليوم).

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، باندلاع حريق للمرة الثانية في بناية العطور في منطقة الوزيرية ببغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "حريقا ثانٍ أندلع في بناية العطور بالوزيرية وسط بغداد، اثناء عمليات البحث عن جثثا داخل البناية المنكوبة".

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