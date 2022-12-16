2022/12/16 | 13:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أجرت القوات الامنية، اليوم الجمعة، صولة أمنية شاملة ضد الآفة الاخطر في العراق، فيما ضبطت كمية من المخدرات وتجار للمواد المخدرة في محافظات بابل والديوانية والنجف والبصرة.

وذكرت مديرية الاستخبارات والأمن في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "من خلال كمين محكم، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بابل، التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن، من إلقاء القبض على أحد تجار المواد المخدرة والمطلوبة للقضاء وفق أحكام المادة (٢٨مخدرات)".

واضافت أنه "جرت العملية بالتنسيق مع شعبة شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في مركز مدينة الحلة، فيما تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن الديوانية وبالتعاون مع شؤون المخدرات من الإطاحة بأحد تجار السموم المخدرة وبالجرم المشهود في قضاء الحمزة الشرقي بمحافظة الديوانية، وقد ضُبطت بحوزته مواد مخدرة جرت مصادرتها، فيما أُحيل المتهم الى الجهات المعنية".

وأشارت الى أنه "في السياق ذاته استطاعت مفارز مديرية استخبارات وأمن النجف الاشرف من القبض على متهم مطلوب للقضاء بتهم تجارة المواد المخدرة، إذ عثر بحوزته على كمية من مادة الكرستال المخدرة وأدوات اخرى تستخدم في التعاطي، وجرى تدوين اقواله بدائيا وقضائيا وايقافه وفق المادة (٢٨مخدرات) من قانون العقوبات".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة في محافظة البصرة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعملية نوعية أمنية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في البصرة وبتوجيه من مدير عام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اللواء احمد صالح الزركاني وبأشراف مباشر من مدير مديرية مكافحة مخدرات البصرة العميد ماجد كريم ماهود الشحماني تم القاء القبض على 3 متهمين بتجارة المخدرات في المحافظة وتم ضبط بحوزتهم على من مادة الكريستال المخدرة".

وأضافت أنه "تم إحالة المتهمين إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية 28 مخدرات لينالوا جزاءهم العادل".

وفي ذات السياق، تمكن جهاز الامن الوطني، اليوم الجمعة، من الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته أكثر من 4 كغم من الكريستال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صولة "الجمعة" ضد الآفة "الاخطر".. الإطاحة بـ٣ تجار مخدرات في 3 محافظات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صولة "الجمعة" ضد الآفة "الاخطر".. الإطاحة بـ٣ تجار مخدرات في 3 محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).