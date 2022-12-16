العثور على بقايا عظمية في بناية الوزيرية المنهارة ببغداد

2022/12/16 | 13:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، العثور على بقايا عظمية في موقع الوزيرية ببغداد.

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