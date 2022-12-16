2022/12/16 | 14:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر مدرب المنتخب المغربي، وليد الركراكي، أن خوض مباراة تحديد المركز الثالث لمونديال قطر 2022 ضد كرواتيا، السبت، هي "أسوأ مباراة يمكن أن نلعبها" لأن الطموح كان التواجد في النهائي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المغرب يخوض مباراة السبت بغياب سايس.. ويتمسك بـ"الوقوف على منصة التتويج") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المغرب يخوض مباراة السبت بغياب سايس.. ويتمسك بـ"الوقوف على منصة التتويج") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).