أمريكا تعلق على سجن تركيا لأكرم أوغلو رئيس بلدية إسطنبول

2022/12/16 | 14:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقّبت وزارة الخارجية الأمريكية على إصدار القضاء التركي حكما بسجن أكرم إمام أوغلون رئيس بلدية إسطنبول.

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