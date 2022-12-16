وسط عجز حكومي.. نساء كردستان يُجبرن على الدعارة ويعنفن بشكل مستمر (تفاصيل)

2022/12/16 | 14:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- اربيل

شنت وسائل الاعلام الأجنبية اليوم الجمعة، هجوما على حكومة إقليم كردستان العراق من خلال موجة انتقادات طالت أدائها بما يتعلق بحقوق المرأة وحمايتها داخل الإقليم عقب نشر شبكة البي بي سي البريطانية تقريرا عن أوضاع النساء في الإقليم وارتفاع حالات الانتحار باستخدام "الحرق".

شبكات نسوية مثل "شيء ذا بيبل" أوردت انتقدت حكومة إقليم كردستان العراق من خلال تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، متهمة السلطات بــ "العجز او الصمت"، عن حماية النساء وكاشفة عن وجود عما وصفتها بــ "جرائم متنوعة بحق النساء في كردستان مثل العنف على أساس الجندر، الزواج المبكر، الاجبار على العمل بالدعارة والاتجار بالبشر عبر تهريب النساء"، على حد قولها.

يشار الى ان شبكة البي بي سي نشرت تحقيقا أمس الخميس، كشفت خلاله عن ارتفاع حالات العنف ضد النساء في إقليم كردستان الى نحو 125 بالمئة عن السابق، ومعلنة ان نساء كردستان بتن يتجهن نحو "حرق أنفسهن" في محاولة للانتحار بعد الياس من أي حلول او حماية، وموردة لقاءات مع بعض الناجيات، أكدن خلالها اصرارهن على معادة المحاولة مرة أخرى ان تم اعادتهن الى وصاية المعنفين دون حماية قانونية.

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