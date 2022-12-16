2022/12/16 | 14:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

هنأ رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، اليوم الجمعة، الأزيديين بمناسبة حلول أعياد الصيام.

وقال السامرائي في تعغريدة بتويتر تابعتها (بغداد اليوم ) "نتقّدم إلى أبناء شعبنا من الأزيديين في الداخل والخارج بالتهاني الخالصة بمناسبة حلول أعياد الصيام متمنين لهم دوام السلام والأمن والاستقرار، وكل عام والعراق والعراقيين جميعاً بألف خير".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السامرائي يهنئ الأزيديين بمناسبة حلول أعياد الصيام) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السامرائي يهنئ الأزيديين بمناسبة حلول أعياد الصيام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).