بعملية حسابية وبالاسماء.. الكشف عن

2022/12/16 | 14:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب المستقل مصطفى جبار سند، اليوم الجمعة، عن فساد هائل في ملف إطعام السجناء بالسجون العراقية، فيما اشار الى انه تم تقديم الملف الى هيئة النزاهة لإتخاذ اللازم.

وقال سند في منشور له عبر فيسبوك وتابعته (بغداد اليوم)، إن "عدد السجناء والموقوفين في البلد بين 75 الف الى 100 الف شخص، تكلفة ثلاث وجبات الطعام لكل سجين حسب العقد المبرم بين وزارة العدل وشركة الميقات التابعة لهيئة الحج والعمرة 10،900 دينار تدفعها الدولة من خزينتها لصالح المتعهدين الكبار حجي كفاح".

واضاف أنه "تم رصد قيمة الوجبات لا تتجاوز الـ5 الاف دينار كاقصى حد للوجبات الثلاثة لدرجة أن السجناء يرفضون تناولها ويضطرون للشراء من الحانوت الذي تستولي عليه مجموعة متعهدين ايضاً"، مبيناً أنه "هنالك هامش ربح فضيع يصل إلى 14 مليار دينار بالشهر، 170 مليار دينار بالسنة، 1.18 ترليون دينار خلال سبع سنوات وهي مدة العقد الذي وقعته الحكومة السابقة عام 2021".

واشار الى أن "الارباح الحقيقية لا تسجل ربح بالسجلات ولا ترجع الى خزينة الدولة بل تذهب نحو قاصات محكمة لإفراد، أما الارباح التي تسجل للخزينة فهي ارباح هامشية"، مؤكدا أنه "تم تقديم الملف الى هيئة النزاهة ومنظور تحت القضاء واعتقد انه يحتاج الى زخم اعلامي لذلك تمت الاستعانه بكم ياشرفاء".

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