الدفاع المدني تعثر على بقايا عظمية في موقع حريق الوزيرية

2022/12/16 | 14:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني ،اليوم الجمعة،العثور على بقايا عظمية في موقع الوزيرية ببغداد.وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة ايرث نيوز،أن”فرق إنقاذ الدفاع المدني عثرت على بقايا عظمية يرجح أن تعود لثلاث جثث من مفقودي عمال بنايه موقع الوزيرية للعطور ببغداد”.واضاف انه” تم رفع البقايا وتسليمها أصوليا إلى دائرة الطب العدلي للكشف ومعرفة […]

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