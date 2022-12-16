2022/12/16 | 14:29 - المصدر: قناة التغيير

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نصب أبراج إتصالات جديدة في محافظة البصرة تحضيراً لخليجي 25

منذ 39 دقيقة

نصب أبراج إتصالات جديدة في محافظة البصرة تحضيراً لخليجي 25

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