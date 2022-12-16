2022/12/16 | 14:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3iFXbTIfDSw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البنك المركزي يخفق في السيطرة على ارتفاع صرف الدولار) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البنك المركزي يخفق في السيطرة على ارتفاع صرف الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).