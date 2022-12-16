الإعداد الروحي.. الجفاف الروحي بين الأسباب والمعالجات - الجزء السادس

2022/12/16 | 14:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: الشيخ محمود الحلي الخفاجي

ومن الوسائل العلاجية الأخرى للجفاف

الروحي للذي يشهده عصر العولمة اليوم:

ـ الرابع: محاسبة النفس.



حيث أن النفس

البشرية بما أنها تشتمل على الجوانب

المادية والروحية قال تع

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