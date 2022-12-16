2022/12/16 | 14:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

ان للصين أهمية كبيرة في مجال الاقتصاد

والسياسة فالعلاقة هي استراتيجية

وخصوصا ان العالم متجهة نحو ظهور قطب

عالمي ثاني بقيادة الصين وروسيا وخصوصا

بعد ان قامت الصين بعدة خطوات منها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أهمية العلاقات الاقتصادیه مع الصین) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أهمية العلاقات الاقتصادیه مع الصین) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).