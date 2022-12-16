2022/12/16 | 14:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكمل القائمون على صندوق اسكان شهداء

الحشد الشعبي تشييد وتسليم الدار رقم

(٣٣١) من مجموع الدور المخطط لبنائها

لعائلات هؤلاء الشهداء والبالغة (٤٠٤)

دارا سكنية.

واكد منسق المشروع حمود الفاضلي في

حديث لو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صندوق اسكان شهداء الحشد الشعبي يسلم الدار (٣٣١) من مجموع (٤٠٤) خطط لبنائها) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صندوق اسكان شهداء الحشد الشعبي يسلم الدار (٣٣١) من مجموع (٤٠٤) خطط لبنائها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).