2022/12/16 | 14:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: تشير تقديرات دراسة جديدة لمنظمة الصحة العالمية إلى وفاة ما يقارب...

ظهرت المقالة الصحة العالمية: كورونا قتلت 15 مليون شخص خلال عامين أولاً على المسلة.

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