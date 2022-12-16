2022/12/16 | 14:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قرر المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، صباح اليوم الجمعة، منح شرف تنظيم مسابقة كأس العالم للأندية للمملكة المغربية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 11 فبراير شباط 2023.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دولة عربية تستضيف كأس العالم للأندية المركز الخبري الوطني.

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