2022/12/16 | 14:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يتوقع خبراء تقنية ومواقع التواصل الاجتماعي أن يتواصل تكرار الأعطال المفاجئة التي تضرب تطبيقات شركة “ميتا”، والتي أبلغ الملايين من المستخدمين عن مشاكل في استخدامها، خاصة “فيسبوك”، و”إنستغرام”، و”ماسنجر”.ويرجع هؤلاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عطل يضرب 3 مواقع للتواصل الاجتماعي..



ما السبب؟ المركز الخبري الوطني.

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