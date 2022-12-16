2022/12/16 | 15:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد الاتحاد الأوروبي الملياردير إيلون ماسك بـ"عقوبات" بعد تعليقه حسابات صحافيين على تويتر.وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي فيرا جوروفا على موقع تويتر: "الأخبار المتعلقة بالتعليق التعسفي للصحافيين على تويتر مثيرة للقلق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تعليق حسابات صحفيين.. الاتحاد الأوروبي يحذر ماسك من تجاوز الخطوط الحمر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تعليق حسابات صحفيين.. الاتحاد الأوروبي يحذر ماسك من تجاوز الخطوط الحمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).