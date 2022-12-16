مقتدى الصدر يعلق على ظهور حركة دينية- سياسية

2022/12/16 | 15:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وصف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، حركة سياسية جديدة تدعى الـ (مهدوية) والقائمين عليها بـانهم" طواغيت ماكرون فاسقون ".

جاء ذلك في وثيقة صادرة بخط يد الصدر تابعتها (بغداد اليوم) ردا على سؤال احد اتباعه بشأن حركة سياسية اجتماعية جديدة تشهد خلافات داخلية وتهديدات بين قياداتها، فيما حذر الصدر من الانضمام الى تلك الحركة عادا من ينضوي تحتها مطرودا من التيار الصدري .

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