إخماد حريق شبّ إثر انفجار خزان غاز شمال بيروت

2022/12/16 | 15:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

أعلن الدفاع المدني، اليوم الجمعة، أن عناصره تمكنوا من إطفاء الحريق الذي شبّ اثر انفجار في شقة سكنية تقع في الطبقة السفلية الأولى من مبنى سكني مؤلف من 5 طبقات في بيت مسك المتن شمال شرق بيروت.

وأوضح الدفاع المدني، أنه قد تم إنقاذ مواطنة وابنها من تحت الانقاض ونقلهما الى المستشفى للمعالجة.



وتوازياً قُدمت الإسعافات الأولية اللازمة الى ستة عمال من جنسيات مختلفة صودف تواجدهم بجانب المبنى من شدة العصف مما أدى إلى تعرضهم لإصابات متفرقة.

وأكد أن العناصر يستكملون في هذه اللحظات عمليات التبريد للتأكد من عدم تجدد النيران.

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