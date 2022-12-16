2022/12/16 | 15:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أن إيرادات بطولة مونديال “قطر 2022” بلغت 7.5 مليار دولار بزيادة مليار دولار عن مونديال “روسيا 2018”.وتقدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ‏”FIFA” يعلن زيادة إيرادات مونديال قطر مقارنة بنظيرتها في مونديال روسيا المركز الخبري الوطني.

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