الرئيس الإيراني: ما فعله الغرب في سوريا وافغانستان والعراق ماثل امامنا

2022/12/16 | 15:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي،

الجمعة، ان الاعداء أخطأوا في حساباتهم

في الفتنة الاخيرة، فهم تصوروا في

مؤامرتهم ان ايران مثل البلدان الاخرى،

وأنهم يمكنهم التلاعب بالجماهير من

خلال الشعارات الرنانة.

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