خلال 72 ساعة.. ايقاف 13 حالة ابتزاز الكتروني وعنف أسري واعادة 8 فتيات هاربات الى ذويهن

2022/12/16 | 15:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة،

ايقاف 13 حالة ابتزاز الكتروني وعنف أسري

واعادة 8 فتيات هاربات الى ذويهن خلال

الـ 72 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "مفارز الشرطة ا

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