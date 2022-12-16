مصدر لـCNN بالعربية: الحكومة المصرية تدرس فرض ضريبة على من يفوق دخله مليون جنيه سنويا

2022/12/16 | 15:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجري الحكومة المصرية تعديلات بقانون الضريبة على الدخل تتضمن إضافة شريحة ضريبية جديدة بنسبة 27.5% للأفراد الذين يفوق دخلهم مليون جنيه (40.5 ألف دولار) سنويا، ورفع حد الإعفاء الضريبي الإجمالي إلى 15 ألف جنيه (607.62 دولار) سنويا، بحسب مصدر مسؤول.

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