كم قتلت كورونا من البشر خلال عامين فقط؟.. رقم

2022/12/16 | 16:09 - المصدر: بغداد اليوم

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تشير تقديرات دراسة جديدة لمنظمة الصحة العالمية إلى وفاة ما يقارب 15 مليون شخص نتيجة لوباء كوفيد-19 في عامي 2020 و2021، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف ما تم الإبلاغ عنه سابقا.

وقال الباحثون إن جائحة كوفيد-19 تسببت في وفاة 4.5 مليون أكثر مما كان متوقعا في عام 2020، و10.4 مليون في عام 2021، وفقا للتقرير الذي نُشر على الإنترنت في 14 ديسمبر في مجلة Nature.

وبالمقارنة، كانت أمراض القلب السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم في عام 2019 مع ما يقارب 9 ملايين حالة وفاة.

وخلص مؤلفو الدراسة إلى أنه بناء على هذه الأرقام نتوقع أن يكون كوفيد-19 من بين الأسباب الرئيسية للوفاة في عام 2020 والسبب الرئيسي للوفاة في عام 2021.

وقال الباحثون إن الهند وحدها مسؤولة عن 4.7 مليون حالة وفاة خلال فترة العامين، ما يجعلها الدولة الأكثر تضررا خلال الوباء.

وأشار كبير الباحثين جوناثان ويكفيلد، أستاذ الإحصاء الحيوي بجامعة واشنطن في سياتل، إلى أن أكثر من ثلث جميع الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19"، حدثت في جنوب شرق آسيا، مع ما يقارب 6 ملايين حالة وفاة إضافية، و"كان ذلك في الأساس بسبب الهند».

وأضاف ويكفيلد: كان هناك تفشي مدمر في الهند عام 2021، وبالتالي كان هناك عدد كبير من الوفيات الزائدة.

وقال ويكفيلد إن الأمريكتين والمنطقة الأوروبية عانتا من ثاني أكبر عدد وفيات بسبب الأوبئة بعد جنوب شرق آسيا، حيث سجلت كل منها نحو 3.2 مليون حالة وفاة زائدة.

وأظهرت النتائج أن أربع من كل خمس وفيات زائدة عن طريق فيروس كورونا خلال هذين العامين حدثت إما في جنوب شرق آسيا أو الأمريكتين أو أوروبا.

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