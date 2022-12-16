إخماد حريق اندلع داخل نادي اليرموك الترفيهي وسط بغداد (صور)

2022/12/16 | 16:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الجمعة، من اخماد حريق اندلع داخل نادي اليرموك الترفيهي في بغداد.

وذكر بيان للدفاع المدني تلقته (بغداد اليوم) أن "فرق الدفاع المدني اخمدت حادث حريق اندلع في الطابق الثاني لمبنى النادي اليرموك الترفيهي في منطقة اليرموك وسط بغداد".

واضاف أن "فرق الدفاع المدني طوقت النيران ونفذت عمليات الاقتحام المباشر ونجحت بالدخول إلى الطابق المحترق وأنهت امتداد الحريق إلى أرجاء المبنى وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

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