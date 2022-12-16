مواطنون يطالبون بخفض سعر الدولار والحفاظ على قيمة الدينار

2022/12/16 | 16:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

استطلعت (بغداد اليوم) آراء عدد من المواطنين والاكادميين بشأن رفع سعر صرف الدولار وتاثيره الاقتصادي والمعيشي على حياة الناس وخصوصا الطبقة الفقرة والمتوسطة لما تسبب بخفض قيمة الدينار العراقي.

وطالب تجار ورجال اعمال، اليوم الجمعة، الحكومة والبنك المركزي، بشمول المصارف الحكومية ببيع الدولار .

وعبر (بغداد اليوم) شدد التجار ورجال الاعمال على "ضرورة السماح وشمول المصارف الحكومية ببيع الدولار وعدم احتكاره على المصارف الأهلية فقط، وتحديدا البيع عبر قرار البنك المركزي الأخير من خلال خدمة الاعتمادات المستندية".

وعزا البنك المركزي العراقي امس الخميس، ارتفاع اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية خلال الايام السابقة الى بناء منصة ألكترونية يلبي طلبات المصارف من خلالها.

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